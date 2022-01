Enock Balotelli si sposa: la proposta di matrimonio alla sua Giorgia è speciale [VIDEO]

SportFair

Al Grande Fratello Vip ha riscosso grande successo, per questo motivo Enock Balotelli è conosciuto e apprezzato anche e soprattutto per la sua personalità e non solo per essere il fratello di Mario Balotelli.

Proprio mentre tutti i giornali parlano di SuperMario, convocato in Nazionale da Mancini, Enock ha deciso di fare un grandissimo e importante passo: ha chiesto alla sua Giorgia Migliorati Novello di sposarlo.

Proposta di matrimonio in grande, speciale e semplice: Enock ha chiesto l’aiuto di tanti amici e grazie all’aiuto di una location speciale, di sorrisi e musica per rendere tutto ancora più magico.

“È successo davvero! Non so se fossi più emozionato per la proposta o per essere riuscito ad organizzare tutto nei minimi dettagli! È stato un momento magico, circondato da amici e parenti speciali… voglio ringraziare tutti voi per le congratulazioni e vorrei fare un ringraziamento speciale al Borgo Glazel… non avrei potuto scegliere un luogo migliore per compiere questo passo!“, ha scritto sui social a corredo di un video che riassume questo momento così speciale.