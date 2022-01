Un’Epifania ricca di emozioni: tutta la Serie A su Dazn, il programma della 20ª giornata

SportFair

Tutta la Serie A TIM e il meglio del calcio internazionale, in onda anche Zona Gol, con i pre-partita dei match che si giocano in contemporanea, le interviste, i collegamenti live dai campi e le analisi

Serie A TIM

Torna in grande stile l’appuntamento con la Serie A (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora) per un’Epifania ricca di emozioni. La ventesima giornata di campionato si concentra infatti giovedì 6 gennaio e le prime a scendere in campo in contemporanea saranno Bologna-Inter e Sampdoria-Cagliari alle 12:30, seguite alle 14:30 da Lazio-Empoli e Spezia-Hellas Verona.

Si prosegue, sempre in contemporanea, alle 16:30 con Atalanta-Torino e Sassuolo-Genoa, 18:30 Milan-Roma e Salernitana-Venezia e infine, alle 20:45 si chiude con Juventus-Napoli e Fiorentina-Udinese.

Domenica 9 gennaio appuntamento con la ventunesima giornata, che inizia alle 12:30 con Empoli-Sassuolo e Venezia-Milan e continua alle 14:30 con Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina. Gli appuntamenti proseguono alle 16:30 con Napoli-Sampdoria e Udinese-Atalanta e alle 18:30 con Genoa-Spezia e Roma-Juventus, per concludersi alle 20:45 con Hellas Verona-Salernitana e Inter-Lazio.

Il grande calcio internazionale

L’appuntamento con il calcio inglese è il 5 e 6 gennaio con la Carabao Cup, che vedrà impegnate Chelsea e Tottenham nello scontro diretto previsto per mercoledì 5 alle 20:45, e Arsenal e Liverpool giovedì 6, sempre alle 20:45.

Venerdì, sabato e lunedì si giocherà, invece, la FA Cup, con i campioni in carica del Leicester City che affrontano alle 16:00 di sabato il Watford, e con il match tra Manchester United e Aston Villa previsto lunedì alle 20:55.

In campo anche le squadre della Liga spagnola, con Real Madrid-Valencia alle 21:00 di sabato e Villareal-Atletico Madrid domenica alle 21:00.

DAZN Square

Zona Gol torna a essere protagonista della Square di DAZN e saranno Marco Cattaneo e Marco Russo ad alternarsi alla conduzione per commentare le partite insieme a Sergio Floccari, Emanuele Giaccherini, Riccardo Montolivo e Alessandro Matri.

Zona Gol

Sia giovedì 6, sia domenica 9 appuntamento su Zona Gol con la Serie A TIM alle: 12:00, 14:00, 16:15, 18:15 e infine alle 20:30.