Problemi in casa Honda: la moto di Bradl non arrivera in tempo a Sepang per lo Shakedown

La stagione 2022 di MotoGP si avvicina sempre più. I piloti torneranno presto in pista per i primi test dell’anno, a Sepang, ma i cancelli del circuito malese si sono già aperti oggi per i collaudatori delle squadre di MotoGP.

E’ andata in scena oggi la prima giornata di lavoro nello shakedown dei test di Sepang, ma per la Honda il 2022 sembra non essere iniziato col piede giusto: la moto di Bradl, che lo scorso weekend è sceso in pista a Jerez non arriverà in tempo a Sepang.

Il pilota tedesco, dunque, non potrà testare nuovamente la RC213V 2022, ma potrà scendere in pista con le moto di Marquez e Pol Espargaro.