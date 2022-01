Price penalizzato, Danilo Petrucci nella storia: è il primo pilota della MotoGp a vincere una tappa della Dakar

SportFair

E’ una giornata storica per lo sport italiano. “Sto piangendo come un bambino, non riesco a scrivere”, è particolarmente emozionato Danilo Petrucci che ha deciso di scrivere un messaggio su Instagram per esprimere tutta la sua felicità. L’italiano ha raggiunto un risultato storico: è stato il primo pilota della MotoGp a vincere una tappa della Dakar.

Dopo il terzo posto di ieri, poi cancellato per la penalità di 10’ ricevuta per eccesso di velocità in un villaggio, è arrivata una grandissima impresa. Petrux si è imposto nella frazione Riad-Riad di 365 km grazie anche alla penalità di 6 minuti inflitta a Toby Price per la stessa infrazione del regolamento. Petrucci aveva concluso la tappa in seconda posizione a 4’14” dall’australiano.

“Mi avevano detto di fare attenzione ai cammelli in Arabia e oggi ne ho visto un bel gruppetto, circa una decina, intorno al km 60. Uno era nero e quando mi ha visto è venuto verso di me, quindi mi sono dovuto spostare per evitarlo e mi sono capottato”, aveva raccontato Danilo a fine tappa. Poi il provvedimento nei confronti del leader e l’apoteosi per il pilota italiano.

“Oggi ho cappottato per evitare un cammello, spaccato il parafango, sbagliato strada, ma poi ho scoperto che mi hanno restituito quanto perso ieri. Ho vinto e sono felicissimo”.