MotoGP, presentate le RC16 della KTM: tutto pronto per la stagione 2022

E’ arrivato il tempo delle presentazioni: dopo quella della WithU Yamaha, oggi è stato il turno di KTM, che ha svelato al mondo intero le RC16 che scenderanno in pista nella stagione 2022 di MotoGP.

La sesta stagione della MotoGP di KTM vedrà Red Bull KTM Factory Racing e Tech3 KTM Factory Racing portare la RC16 in competizione per la serie più lunga nella storia di questo sport. Brad Binder, Miguel Oliveira, Raul Fernandez e Remy Gardner cercheranno di trovare nuove pietre miliari durante la campagna di 21 Gran Premi mentre la società insegue il terzo anno consecutivo di vittoria in gara.

Red Bull KTM Factory Racing punta alle vittorie del GP 2022: è stata una delle sole tre squadre in cui entrambi i piloti hanno assaporato la vittoria l’anno scorso

La nota del team

Tutti i percorsi portano al Circuito Internazionale di Losail il 6 marzo e il sedicesimo anno consecutivo in cui il Gran Premio del Qatar aprirà il Campionato del Mondo MotoGP. Il 2022 sarà solo la sesta stagione in cui KTM sarà sulla griglia della MotoGP. Losail, in particolare, è stata teatro della loro prima apparizione a tempo pieno in MotoGP nel 2016. Durante quell’intenso periodo di apprendimento la fabbrica ha cercato spesso di ridurre il distacco dalla vetta del gruppo. Da allora sono saliti in prima linea con cinque vittorie nei Gran Premi e 12 apparizioni sul podio in appena mezzo decennio.

Binder (26 anni, 17 vittorie in carriera, due in MotoGP) si prepara alla sua terza stagione in MotoGP, tutte con la Red Bull KTM Factory Racing. Oliveira (27, 15 vittorie in carriera e tre nella classe regina) è entrato in MotoGP un anno prima ma è attualmente il più prolifico del quartetto ed è salito sul podio cinque volte in tre stagioni, tutte con la KTM RC16.

La Red Bull KTM Factory Racing dà il benvenuto a Francesco Guidotti nel ruolo di Team Manager con l’italiano che supervisiona la seconda stagione consecutiva degli ex compagni di squadra di Moto3 e Moto2 Binder e Oliveira insieme nel roster dei piloti. Guidotti porterà la sua precedente esperienza e sfumatura nella categoria in un assetto raffinato che si concentrerà sui risultati puri, con il team di test KTM – guidato da Dani Pedrosa e Mika Kallio – a guidare lo sviluppo della KTM RC16 lontano dai Gran Premi.

KTM affronta il 2022 con quattro piloti ufficiali e moto ufficiali grazie al quarto anno di collaborazione con il Tech3 KTM Factory Racing Team. L’abito esperto e decorato di Hervé Poncharal aiuterà ancora una volta a reclutare due nuove entusiasmanti reclute: il campione del mondo Moto2 Remy Gardner (23 anni e sei vittorie in carriera) e il secondo classificato nel 2021 Raul Fernandez (21 e 10 trionfi in due classi). Entrambi i piloti sono venuti attraverso elementi della GP Academy di KTM e il leggendario assetto di Aki Ajo in entrambe le divisioni Moto2 e Moto3.