Peggiorano le condizioni di Pelé, il cancro si è diffuso: “ha colpito anche fegato, intestino e polmoni”

Arrivano aggiornamenti preoccupanti sulle condizioni di salute di Pelé, leggenda del calcio e considerato il calciatore più forte di sempre in compagnia di Diego Armando Maradona. Secondo quanto riporta ESPN il cancro che ha colpito il brasiliano si è diffuso e O Rei si è sottoposto ad un nuovo ciclo di chemioterapia. L’ex Santos sarebbe rimasto ricoverato per 48 ore in un ospedale di San Paolo, poi il rientro a casa nella giornata di giovedì.

Il suo entourage ha specificato che al momento “si trova in condizioni clinicamente stabili”. Secondo le voci provenienti dai media brasiliani, che non sono state ancora confermate ufficialmente, gli ultimi esami avrebbero evidenziato la presenza di metastasi al fegato, all’intestino e ai polmoni. Pelé è in cura da mesi per un tumore al colon.