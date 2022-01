Paura per Mane in Coppa d’Africa: si accascia in campo dopo un colpo durissimo, nel post-partita la visita del portiere [FOTO e VIDEO]

SportFair

Il Senegal ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa d’Africa contro Capo Verde, la partita si è conclusa sul risultato di 2-0. La competizione entra sempre più nel vivo e c’è attesa in vista dei quarti di finale. Le reti sono state realizzate da Mane e Dieng. Nel frattempo si sono registrati anche momenti di paura durante la partita tra Senegal e Capo Verde.

Il calciatore del Liverpool è stato vittima di un malore in campo a seguito di un violento impatto contro il portiere Vozinha. Mane è stato travolto e l’arbitro ha deciso per il cartellino rosso, l’episodio si è svolto al 57′. L’estremo difensore si è rialzato in stato confusionale. Mane è tornato in campo ed è riuscito a sbloccare il risultato. Mentre stava rientrando nella propria metà campo si è accasciato a terra. Il calciatore del Liverpool è stato trasportato in ospedale, il calciatore sta bene. Al fischio finale si è registrata la visita del portiere per accertarsi delle condizioni dell’avversario.