Paura in Premier League: Lowton colpito in testa da una bottiglia lanciata dai tifosi

Spiacevole episodio ieri, nella partita tra Leeds e Burnley, valida per la 21ª giornata di Premier League. Matt Lowton, giocatore degli ospiti, è stato colpito alla testa da una bottiglietta lanciata da un tifoso della squadra di casa, mentre esultava per un gol.

Il difensore, 32 anni, era saltato sui compagni di squadra per festeggiare il pareggio di Maxwel Cornet quando si è verificato l’incidente: caduto subito a terra dopo il colpo in testa, è stato immediatamente soccorso e, fortunatamente, è stato in grado di continuare la sua partita, ma sul suo volto è presto comparso un brutto livido.