Paura e preoccupazione per Luca De Aliprandini: brutta caduta e problema alla caviglia [VIDEO]

SportFair

Paura per Luca De Aliprandini durante la prima manche del gigante di Adelboden. L’italiano, partito con il pettorale n.7, stava attaccando ed era in vantaggio di ben 23 centesimi sullo svizzero Marco Odermatt. Poi ha inforcato in maniera violenta il palo con lo sci sinistro ed è caduto sbattendo la schiena sulla neve, prima di terminare la scivolata nelle reti. L’italiano è rimasto a terra per qualche minuto, poi si è rialzato a fatica tra gli applausi del pubblico. De Aliprandini è uscito zoppicando ed utilizzando i bastoncini come stampelle. Il dolore è molto forte e c’è preoccupazione anche in vista dei prossimi appuntamenti.

Marco Odermatt è il migliore nella prima manche del gigante maschile sulla Chuenisbaergli di Adelboden. Il campione svizzero ferma il cronometro sul tempo di 1’17″94, con un’interpretazione magistrale della difficilissima classica dello sci. A 31 centesimi si piazza Alexis Pinturault e a 50 il croato Filip Zubcic, mentre Mathieu Faivre è quarto a 52. Poi, i distacchi si alzano già a partire da Manuel Feller, quinto. Il migliore degli azzurri è Riccardo Tonetti, a 2″25 da Odeermatt. Giovanni Borsotti è 19/o con 3″24 di ritardo. Qualificati anche Alex Hofer, 24/o a 3″96, Giovanni Franzoni, 25/o a 4″16, e Simon Maurberger, 27/o a 4″26. Out Della Vite e Vinatzer.