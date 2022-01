Djokovic espulso, le prime parole di Nole: “estremamente deluso”

SportFair

Il caso Djokovic è chiuso! Il tennista serbo questa volta ha perso e dovrà rinunciare quindi agli Australian Open e lasciare l’Australia, perchè la cancellazione del suo visto è stata confermata, ed è quindi stato espulso.

Djokovic ha commentato l’accaduto: “vorrei fare una breve dichiarazione per affrontare gli esiti dell’udienza di oggi in tribunale. Ora mi prenderò del tempo per riposarmi e riprendermi, prima di fare ulteriori commenti oltre a questo. Sono estremamente deluso dalla decisione di respingere il ricorso contro l’annullamento del mio visto. Questo significa che non posso rimanere in Australia e partecipare agli Australian Open. Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza. Mi mette a disagio che l’attenzione nelle ultime due settimane sia stata su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo. Vorrei augurare ai giocatori, ai funzionari del torneo, allo staff, ai volontari e ai fan tutto il meglio per il torneo“.