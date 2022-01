Georgina Rodriguez, i parenti la attaccano! “Una donna malvagia”

Il 27 gennaio sarà disponibile su Netflix Soy Georgina, il documentario sulla vita di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Non è, però, tutto oro quel che luccica! La bella modella vuole raccontare ai fan la sua vita, ma alla vigilia dell’uscita del documentario i suoi parenti non hanno speso belle parole al suo riguardo.

Il Sun, infatti, ha intervistato zo Jesus e la moglie, chiedendo un intervento anche alla sorellastra Patricia e nessuno di loro ha risparmiato Georgina.

Zio Jesus ha anche commentato poi la morte del cognato,di cui nessuno lo aveva avvisato: “nessuno ci ha detto che Jorge era morto, non so perchè Georgina non ci abbia avvisato. Ho provato a contattarla. Ho anche scritto sul Facebook di Cristiano ‘hai accanto a te una donna malvagia, se vuoi saperne di più te lo dico io’“.

“Io mi sono occupato di Georgina e di sua sorella, ho comprato loro i vestiti, ho pagato le bollette. Ho fatto qualsiasi cosa. Georgina ha vissuto con me durante l’adolescenza fino al giorno in cui hanno rimandato mio cognato in Argentina“, ha raccontato zio Jesus, fratello della mamma Ana, riferendosi al post arresto del padre di Georgina per traffico di droga.

“Probabilmente si vergogna di noi e si considera migliore perché noi non viviamo nel lusso come lei. Non le ho mai chiesto nulla. Avrà telefonato una o due volte da quando abbiamo scoperto che si frequentava con Ronaldo“, ha aggiunto.

“Quando era il compleanno di mio figlio gli ho chiesto se potevo chiedere a Cristiano di autografare una maglietta per il mio piccolo e lei Ha detto di no, che non lo avrebbe disturbato perché era in vacanza“, ha affermato invece Patricia, sorellastra di Georgina.

Secondo alcune indiscrezioni al Sun sembra che la compagna di Cristiano Ronaldo non parlerà di questi problemi di famiglia nel suo documentario: “ha espresso pubblicamente il suo amore per sua sorella maggiore Ivana, ma la maggior parte dei suoi fan non sa nulla del resto della famiglia. Vedremo sicuramente quello che Georgina vuole che i fan vedano, non la vera Georgina con tutti i suoi difetti“.