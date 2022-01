Ounas si ferma, il Ct dell’Algeria: “anomalia cardiaca post-Covid”

SportFair

Un altro calciatore è stato costretto a fermarsi a causa delle conseguenze post-Covid. Si tratta di Adam Ounas, calciatore del Napoli che non è sceso in campo nell’ultima partita della Coppa d’Africa. Negli ultimi giorni si erano verificati altri casi come Aubameyang e Lemina.

I dettagli sono stati svelati dal ct Djamel Belmadi al sito ‘dzfoot.com’: “c’è il segreto medico ma per lui sono necessari approfondimenti cardiaci. Adam era positivo al Covid, dopo ha ripetuto il test e il risultato è stato negativo. A quel punto è stato necessario eseguire delle radiografie al torace e molti altri esami, con i medici che hanno registrato un’anomalia al cuore. Questo non significa che abbia un problema, ma era legato al suo test positivo. E la Confederazione africana ha deciso che non poteva giocare”.

Dopo una positività “c’è una macchina infernale che si avvia. Se diciamo che il giocatore ha il virus è finita, non lo vediamo più. Abbiamo visto giocatori come Aubameyang o Lemina del Gabon che hanno abbandonato il torneo per problemi cardiaci. Quindi non potevamo dire tutto, c’erano regolamenti severi”.