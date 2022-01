Torna l’ombra del calcioscommesse, aperta un’indagine: “ondata di puntate su un cartellino giallo”

SportFair

La questione non è stata ancora svelata nel dettaglio e non sono da escludere clamorosi colpi di scena. Torna l’incubo del calcioscommesse e l’episodio riguarda la Premier League. La Federcalcio inglese sta indagando dopo alcune segnalazioni di attività di scommesse sospette sull’assegnazione di un cartellino giallo nei confronti di un calciatore dell’Arsenal durante una partita della Premier League della stagione in corso. Secondo quanto riporta The Athletic i bookmakers avrebbero avvertito di un’ondata di puntate. “La federazione è a conoscenza della questione e la sta esaminando”, ha fatto sapere un portavoce della Fa.

Si tratta di scommesse spot che danno la possibilità di scommettere su giocate particolari e che riguardano singoli dettagli, in questo caso un’ammonizione. Il nome del calciatore in questione non è stato svelato per una questione di privacy. E’ un tipo di scommessa che preoccupa molto gli organizzatori, in quanto un singolo calciatore può decidere l’esito di una scommessa, oltre ai cartellini si può scommettere anche su calci d’angolo e rigori. Ad esempio un calcio di rigore concesso in un determinato momento della partita può raggiungere quote molto alte, così come un’espulsione. Si può anche scommettere sul numero totale dei calci d’angolo. La vicenda verrà approfondita nelle prossime settimane, l’Arsenal nel frattempo nega ogni tipo di responsabilità.