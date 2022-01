Piloti in pista per i test di Sepang: la Ducati svela le nuove Desmosedici GP per la stagione 2022 [VIDEO]

La nuova stagione di MotoGP si avvicina sempre più e in attesa della prima gara del Motomondiale i piloti si sono ritrovati a Sepang, dove oggi iniziano i primi test del 2022.

Non ci sarà Valentino Rossi, ritiratosi dalla MotoGP a fine stagione 2021, ma i piloti in pista promettono spettacolo. Occhi puntatissimi sulla Ducati, che doveva presentare il team e le moto nei giorni scorsi, ma ha dovuto rinviare l’appuntamento a causa della positività di Jack Miller al Covid.

Oggi, però, il team di Borgo Panigale ha pubblicato un video sui social col quale ha mostrato le nuove moto per la stagione 2022. La presentazione si terrà il 7 febbraio, ma intanto la Ducati ha regalato un assaggio delle nuove moto, con un video di 34 secondi nel quale vengono mostrate, rapidamente, le moto, con un focus sui dettagli.

The 2022 #Ducati Desmosedici GP bikes are ready to hit the track for the Shakedown Test and the @motogp Official #SepangTest in Malaysia! WATCH our TEAM LAUNCH on Monday, 7th February at 4pm (CET) to get to know more about the 2022 #DucatiLenovoTeam! #StayTuned #ForzaDucati pic.twitter.com/J8rfEv5a3j

— Ducati Corse (@ducaticorse) January 31, 2022