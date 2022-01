Neymar a cuore aperto, Mondiali 2014 e infortunio: “ho rischiato di non camminare più”

SportFair

In questi giorni Neymar è sotto i riflettori per l’uscita del suo documentario “Neymar: il caos perfetto”. Nel documentario, ovviamente, trapelano interessanti retroscena e tanti segreti mai svelati prima.

Neymar, tra le altre cose, ha raccontato anche di come ha vissuto il ko del Brasile con la Germania per 1-7 nella semifinale dei Mondiali 2014. Partita che Neymar non ha giocato a causa di un brutto infortunio: “non riuscivo a smettere di piangere“.

Il giocatore brasiliano ha raccontato i momenti successivo all’infortunio in uno scontro di gioco con Zuniga, che gli causò la frattura di una vertebra: “ho preso il pallone e ho sentito un crampo al piede. Non potevo girarmi. Ho iniziato a piangere. Il dottore è venuto a trovarmi e mi ha detto: ‘Ho una notizia per te. Una buona e una cattiva. La cattiva notizia è che sei fuori dai Mondiali. La buona notizia è che sei stato a due centimetri di distanza dal non camminare mai più.” Era il mio primo grave infortunio e ho pensato “Sarò di nuovo quello che ero?“, ha raccontato.