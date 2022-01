In Italia la prima NBA Basketball School: in sei città una serie di clinic dedicati a giovani aspiranti giocatori

SportFair

La National Basketball Association (NBA) e Sport and Fun Holidays Srl, uno dei principali tour operator italiani specializzato, attraverso il marchio Champions’ Camp, in proposte di vacanza rivolte a bambini e ragazzi, hanno annunciato oggi una partnership pluriennale per lanciare la prima NBA Basketball School in Italia. Il lancio in Italia del programma di formazione, con eventi aperti a giocatori di ambo i sessi, segnerà inoltre la partenza della terza NBA Basketball School in Europa.

Dal 1 al 10 aprile, NBA Basketball School arriverà in sei città italiane con una serie di clinic dedicati ad aspiranti, giovani giocatori di ambo i sessi dai 6 ai 16 anni: Roma (1 aprile), Capo d’Orlando (3 aprile), Udine (5 aprile), Treviglio (7 aprile), Fidenza (9 aprile), Bologna (10 aprile).

A partire da giugno, i giocatori dai 6 ai 16 anni avranno la possibilità di partecipare ai camp settimanali di sviluppo e insegnamento del Curriculum NBA che si terranno a Capo d’Orlando (13 – 17 giugno), Udine (20 – 24 giugno), Bologna (27 giugno – 1 luglio) e Roma (4 – 9 luglio). Il programma estivo si concluderà con due settimane di Summer camp al Lido degli Scacchi, Ferrara, dal 3 al 17 luglio rivolte ai giovani dagli 8 ai 17 anni.

Le iscrizioni per i clinic di aprile e per i campi estivi sono aperte al seguente link http://www.nbabasketballschool.it/.

“Siamo onorati di far parte del programma NBA Basketball School”, ha dichiarato Fabrizio Corti, CEO e Presidente di Sport and Fun Holidays Srl. “Condividiamo i valori fondamentali necessari per far crescere i giovani atleti, non solamente come giocatori ma anche come persone. Valori quali l’onestà, la correttezza, il rispetto e la fiducia, insieme alla comprensione dei propri miglioramenti e al senso di responsabilità verso gli altri. Siamo davvero contenti di poter scendere in campo insieme!”

“Siamo entusiasti di annunciare questa partnership con Champions’ Camp, che condivide il nostro impegno per realizzare esperienze positive e salutari per i giovani in Italia”, ha commentato Neal Meyer, Associate Vice President delle Basketball Operations in Europa e Medio Oriente. “Non vediamo l’ora di avvicinare al gioco ragazzi e ragazze di tutta Italia, affinché imparino le regole fondamentali e i valori basilari del basket sotto la guida di allenatori esperti”.

A partire dal 2023, NBA Basketball School amplierà l’offerta in Italia con clinic e camp in più città, continuando a proporre sviluppo delle abilità e educazione cestistica per i giovani giocatori sotto la guida del direttore tecnico della NBA Basketball School e del coaching staff, promuovendo al contempo i valori del gioco di squadra, integrità e rispetto.

Il programma della NBA Basketball School, sviluppato per fornire una migliore comprensione del processo di apprendimento e miglioramento ai giocatori, ma anche a genitori, allenatori e organizzazioni, è stato lanciato dal dipartimento internazionale NBA Basketball Operations con la consulenza di allenatori NBA, attuali o passati, giocatori e specialisti dello sviluppo dei giocatori.

A partire dal 2017, le NBA Basketball School sono state inaugurate in Brasile, Cina, Grecia, India, Kuwait, Messico, Spagna, Emirati Arabi Uniti (UAE) e Uruguay. Il programma fa parte delle iniziative di sviluppo del basket e della lega in Europa e Medio Oriente di cui fa parte anche la Jr. NBA, il programma globale di basket giovanile NBA per ragazzi e ragazze che attualmente comprende 82 leghe in 27 paesi. A questo, si aggiunge anche Basketball Without Borders (BWB), programma di sviluppo globale del basket dell’NBA e della FIBA, tenutosi per 18 volte in Europa. Ben 50 dei suoi partecipanti hanno preso parte al draft NBA o sono stati contrattualizzati da una franchigia come giocatori free agent.

Per maggiori informazioni sull’ NBA Basketball School in Italia, visitare la pagina Instagram (nbabasketballschool_italy) e Facebook (@NBAbasketballschool.Italy).