E’ un Napoli sempre più (Taglia)fico, l’argentino con i nonni italiani: le caratteristiche, l’amore per i cani e una moglie bellissima

La classifica del Napoli è di nuovo interessante, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dal colpo sul campo del Bologna grazie alla doppietta di Lozano, gli azzurri hanno sfruttato i passi falsi di Inter, Atalanta e Milan. Il Napoli è stato molto sfortunato nelle ultime settimane, si sono registrati infatti infortuni pesanti, positività al Covid e impegni per la Coppa d’Africa che hanno condizionato il rendimento della squadra. La compagine di Spalletti ha raccolto il massimo ed è ancora in corsa per obiettivi importanti. Il distacco dal primo posto è di quattro punti (l’Inter deve recuperare una partita), mentre al Milan dovrà recuperare due punti. Il calendario potrebbe aiutare gli azzurri con le sfide contro Salernitana e Venezia nelle prossime due, poi il big match contro l’Inter. La dirigenza nel frattempo continua a muoversi sul mercato ed è vicinissima a Nicolas Tagliafico.

Chi è Nicolas Tagliafico

Nicolas Tagliafico è un calciatore argentino con cittadinanza italiana, nel giro della Nazionale argentina. E’ un classe 1992 e attualmente gioca con la maglia dell’Ajax. I nonni sono di Genova dal lato paterno, e calabresi da quello materno. Si tratta di un terzino sinistro, in grado di giocare in posizione anche leggermente più avanzata, ma soprattutto nel ruolo di centrale, principalmente nella zona di sinistra. E’ molto bravo dal punto di vista tecnico ed è un calciatore di corsa. La sua prima vera esperienza da calciatore è stata con la maglia del Banfield, è stato ceduto al Real Murcia per giocare con maggiore continuità. E’ tornato al Banfield per giocare da protagonista, poi l’esperienza all’Independiente. Nel 2018 è stato acquistato dall’Ajax per 20 milioni di euro, si è messo in mostra anche in Champions League. Ha collezionato anche 36 presenze con la maglia della Nazionale.

E’ seguito anche sui social, su Instagram è molto attivo. E’ un amante dei cani, sui social pubblica tante foto di Galo e India. Si è avvicinato anche ad un altro sport, il golf: “non male per essere la prima volta che prendo una mazza da golf”, aveva commentato dopo la pubblicazione di un video. E’ sposato con Caro Calvagni, una bellezza veramente mozzafiato.