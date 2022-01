Un gigante in Serie A e una squadra di sette… Nani: l’ex Manchester United si rimette in gioco nel calcio italiano

SportFair

La stagione del Venezia può essere considerata sicuramente sorprendere. Si tratta di una squadra neopromossa e che, nel corso del girone d’andata, ha messo in mostra un buon gioco di squadra e individualità. La dirigenza si muove sul fronte calciomercato per regalare ancora esperienza: è stata raggiunta l’intesa di massima con Luis Nani. La squadra di Paolo Zanetti occupa il quartultimo posto nel campionato di Serie A con un punto di vantaggio sul Cagliari terzultimo e con una partita in meno, la rimonta del club sardo ha un po’ rovinato i piani al Venezia. In 20 partite Henry e compagni hanno conquistato 17 punti con 4 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, nel girone di ritorno dovranno un po’ alzare la media per raggiungere l’obiettivo. La prossima partita contro l’Empoli sarà molto importante.

Arriva Nani

Il Venezia è il giusto mix tra calciatori giovani ed esperti, l’intenzione è quella di alzare un po’ l’età media. E’ stata raggiunta un’intesa di massima con Luis Nani, giocatore svincolato. Si tratta di un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, è in grado di garantire qualità ed esperienza e sarebbe un lusso per il Venezia. E’ un classe 1986 che nel corso della carriera ha indossato maglie del calibro di Manchester United, Sporting Lisbona, Valencia e Lazio, poi anche Fenerbahce e Orlando City. E’ stato anche un punto di riferimento per la Nazionale portoghese. Sono andati in scena contatti con il Venezia, il club ha messo sul piatto una cifra interessante per convincere il calciatore. Nani si prepara ad indossare la maglia del Venezia con l’obiettivo di guidare la squadra per l’obiettivo salvezza. E’ un jolly dal punto di vista tattico per la qualità di adattamento, può giocare in zona esterna sia a destra che a sinistra, nel corso della carriera si è messo in mostra anche in zona centrale del campo. E’ pronto a rimettersi in gioco in un campionato competitivo dopo l’esperienza in MLS.