Nani, esordio con il botto al Venezia: assist decisivo per Okereke

La 22esima giornata del campionato di Serie A ha regalato una partita interessante, quella tra Venezia e Empoli. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-1, vantaggio della squadra ospite con Zurkowski al 26′. Al 72′ arriva la mossa della svolta: il tecnico Zanetti lancia in campo Luis Nani, ultimo acquisto di mercato.

L’ex Lazio è subito decisivo: nemmeno due minuti dall’ingresso in campo e assist decisivo per il gol di Okereke. Pareggio preziosissimo per il Venezia, grazie all’esperienza e alla qualità di Nani. L’ex Manchester United non ha bisogno di presentazioni, è ancora un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A.

Il pareggio contro l’Empoli ha permesso al Venezia di salire a quota 18 punti, in attesa delle partite delle avversarie si tratta di un piccolo passo in avanti verso la salvezza. E con questo Nani è tutto possibile.