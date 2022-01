Nadal è tornato! Infortuni e Covid sono un vecchio ricordo: a Melbourne conquistato l’89° trofeo

SportFair

Super Nadal! Il tennista maiorchino ha conquistato oggi una splendida vittoria, battendo Cressy nella finale del torneo ATP di Melbourne e vincendo così almeno un titolo ogni anno negli ultimi 19 anni.

Nadal ha conquisatto oggi il suo 89° trofeo, battendo lo statunitense col punteggio di 7-6, 6-3 dopo un’ora e 47 minuti di gioco. Un risultato splendido per il maiorchino che, escluso il torneo di esibizione dello scorso dicembre ad Abu Dhabi, non giocava da 5 mesi a causa di un infortunio al piede destro e prima di partire per l’Australia non si era potuto allenare a causa della positività al Covid.

“Mi sento un privilegiato e un ragazzo molto fortunato ad essere di nuovo qui e a tornare da alcuni momenti difficili con degli infortuni. Non posso essere più felice. Significa molto avere di nuovo un trofeo tra le mani”, ha affermato Nadal dopo la vittoria, ringraziando la squadra e la famiglia per “sostenerlo sempre, nel bene e nel male“.