Shapovalov strapazza Nadal, ma Rafa è leggenda! È lui il primo semifinalista degli Australian Open 2022

SportFair

Sono iniziati col botto i quarti di finale degli Australian Open 2022! In attesa si vedere in campo Matteo Berrettini, la sfida tra Nadal e Shapovalov ha regalato puro spettacolo.

Il tennista canadese è riuscito a mettere in difficoltà il maiorchino, rimontando dopo aver perso i primi due set e portando la sfida fino al quinto. Nell’ultimo set Nadal é riuscito a giocare meglio, a restare più lucido e concentrato portando a casa una fantastica vittoria, nonostante dei problemi allo stomaco che lo hanno messo in serie difficoltà.

Nadal si conferma una leggenda e per la 36ª volta in carriera gioca una semifinale in uno Slam, la 7ª in Australia! Il match è terminato col punteggio di 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 dopo 4 ore e 10 minuti di gioco!