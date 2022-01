Nadal infrange il sogno italiano: Berrettini si ferma in semifinale agli Australian Open

SportFair

Questa volta l’impresa non è riuscita! Matteo Berrettini si ferma in semifinale agli Australian Open. L’attesissima sfida tra Nadal e il campione romano, andata in scena nella notte italiana, ha regalato spettacolo, ma Berrettini non è riuscito nella rimonta.

Sotto di due set, l’azzurro è riuscito a reagire solo al terzo set, accorciando le distanze, ma nel quarto il maiorchino ha preso di nuovo in pugno la situazione, approfittando dei punti deboli di Berrettini. Nadal ha trionfato al quarto set, dopo due ore e 58 minuti di gioco col punteddio di 6-3, 6-2, 3-6, 6-3: il maiorchino è il primo finalista degli Australian Open.

Nadal giocherà la sua 29ª finale Slam, la sesta a Melbourne, e attende di sapere chi tra Tsitsipas e Medvedev sarà il suo rivale. Nadal, domenica, potrebbe diventare il primo tennista a conquistare 21 Slam. Applausi per entrambi i tennisti: Nadal arriva da un periodo davvero difficile, reduce da uno stop per infortunio e dalla positività al Covid, mentre Berrettini, solo due mesi fa era stato costretto a fermarsi per un problema agli addominali e ritirarsi dalle ATP Finals. L’azzurro saluta l’Australia a testa alta e da lunedì sarà sesto in classifica, il suo best ranking.