Nadal in trionfo, il tributo di Federer: “mai sottovalutare un campione, orgoglioso di condividere questa era con te” [FOTO]

Rafael Nadal entra sempre più nel storia del tennis. Lo spagnolo ha trionfato agli Australian Open, la finale contro Medvedev ha regalato grandissimo spettacolo. Il classe 1986 è tornato su altissimi livelli, è riuscito a mettere in mostra una qualità di un altro livello, anche dal punto di vista fisico ha fatto la differenza contro un avversario molto più giovane.