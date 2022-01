Si schianta contro un suv: morto sul colpo il velocista Deon Lendore, aveva solo 29 anni

SportFair

Un nuovo lutto ha sconvolto il mondo dell’atletica: è morto il velocista di Trinidad e Tobago Deon Lendore, fatale un incidente stradale in Texas. E’ stato protagonista per ben tre volte ai Giochi, conquistando anche un bronzo. Ex campione NCAA con la Texas A&M. Lendore ha partecipato alle Olimpiadi del 2012 e 2016 e a quelle di Tokyo.

“Incarnava la speranza e la gioia ogni volta che i suoi piedi toccavano pista. Era davvero un pioniere, una vita finita troppo presto. Lo ringraziamo per tutto ciò che ha fatto per il nostro paese”, ha detto il ministro dello Sport e dello sviluppo comunitario di Trinidad Shamfa Cudjoe.

Lo scontro si è verificato lunedì, la sua auto ha sbandato invadendo la corsia opposta e si è schiantato contro un suv, l’atleta è morto sul colpo e sono risultati inutili i soccorsi. Aveva 29 anni.

Come svelato dall’allenatore Texas A&M Pat Henry, il velocista stava tornando a casa dall’allenamento. Nell’impatto coinvolta anche una donna di 65 anni, portata in ospedale con gravi ferite.