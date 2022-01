Tragedia nello skeet: muore il campione del mondo jr, incidente di caccia per Cristian Ghilli

Arriva una tragica notizia dal mondo dello skeet: è morto il campione del mondo jr Cristian Ghilli. L’atleta italiano era rimasto gravemente ferito giovedì scorso, quando durante una battuta di caccia con degli amici si è sparato accidentalmente addosso piegandosi e cadendo mentre raccoglieva alcuni bussoli.

Il ragazzo, 19enne, è stato soccorso immediatamente sul posto, a Montecatini val di Cecina, in provincia di Pisa, ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cecina, dove è stato subito operato. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare: è deceduto intorno alle 22.