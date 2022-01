Dall’estero: “Mino Raiola in terapia intensiva per una malattia”, la precisazione dello staff

SportFair

Sono giorni di grande preoccupazione per l’agente Mino Raiola. Si tratta del procuratore di calcio più conosciuto, soprattutto negli ultimi anni si è dimostrato un top player nel suo lavoro. Calciatori di primissimo livello hanno deciso di affidarsi a lui: tra i più importanti figurano Ibrahimovic, Pogba, de Ligt, Donnarumma e Verratti.

Secondo voci provenienti dall’estero le condizioni di salute di Mino Raiola si sarebbero aggravate. Il 12 gennaio è stato sottoposto a un intervento chirurgico al San Raffaele, secondo la Bild sarebbe ricoverato in terapia intensiva per una malattia polmonare non legata al Covid. Dopo l’operazione il professor Zangrillo aveva dichiarato che “l’operazione era programmata da tempo”. Le ultime voci dall’estero sono sicuramente preoccupanti, ma lo staff ha deciso di precisare attraverso l’Ansa che si tratta di “controlli programmati”.