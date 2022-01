Milan-Spezia, siparietto tra Thiago Motta e Leao: botta e risposta in diretta tv

SportFair

La partita Milan-Spazia, valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A, continua a far discutere. La gara si è conclusa sul risultato di 1-2 e il punteggio è stato nettamente condizionato dagli errori dell’arbitro Serra. Nel finale il direttore di gara non ha concesso il vantaggio alla squadra Pioli e il gol di Messias non è stato convalidato, sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol del definitivo 1-2.

Thiago Motta però si prende anche i meriti della vittoria: “è successo a tutti di ricevere o perdere qualcosa, questo è il calcio. La cosa importante, per quello che ci riguarda, è essere consapevoli della buona partita giocata contro il Milan, fino alla fine. Contro il Milan abbiamo fatto una bella prestazione e ottenuto un risultato positivo in maniera meritata. Ora godiamoci questa vittoria per un giorno, poi penseremo già al prossimo impegno. Ho la fortuna di avere un gruppo fantastico, e lo sarà anche nei momenti difficili che ci saranno in futuro”.

Si è verificato anche un siparietto tra Thiago Motta e Leao. Il calciatore rossonero non ha gradito una frase del tecnico avversario: “penso che in tutto il contesto abbiamo meritato di vincere“. In quel momento passa Leao e dice qualcosa al tecnico. Thiago Motta risponde: “Rafael Leao non è d’accordo…”