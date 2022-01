Milan-Spezia, si scusa anche l’Aia: in vista uno stop per l’arbitro Serra

SportFair

La Fiorentina ha vinto 6-0 contro il Genoa nel posticipo della 22ª giornata di Serie A, ma nella serata di oggi si continua a parlare di quanto accaduto in Milan-Spezia e dell’errore clamoroso dell’arbitro Serra che non concedendo il vantaggio ai rossoneri e, dunque, non convalidando il gol di Messias, ha mandato la squadra di Pioli all’inferno, perchè gli avversari ne hanno approfittato e hanno segnato la rete della vittoria.

Il Milan, dunque, ha perso tre importantissimi punti e a fine match sono arrivate le scuse di Serra, che si è reso conto dell’errore commesso. Ma non finisce qui: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche l’Aia si sarebbe scusata con i rossoneri e sembra pronta a prendere provvedimenti. Serra, infatti, potrebbe essere fermato per almeno due giornate, considerato anche l’errore non visto dal campo.

I tifosi del Milan, comunque, non sono soddisfatti: “abbiamo comunque perso tre punti, non ci interessa delle scuse”, si sfogano furiosi sui social.