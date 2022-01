Milan-Spezia, Salvini sbotta: “arbitro da schifo, regaliamo Krunic e Bakayoko” [FOTO]

SportFair

Si è registrata anche la furia di Matteo Salvini al termine della partita della 22esima giornata del campionato di Serie A tra Milan e Spezia, il politico non ha gradito l’arbitraggio di Serra. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-2, il vantaggio è arrivato nel primo tempo con Leao dopo il rigore fallito da Theo Hernandez. Nella ripresa il pareggio di Agudelo, prima di un finale incandescente. L’arbitro non concede il vantaggio e fischia una punizione, annullato il gol regolare di Messias. L’occasione di Ibra si stampa sulla traversa, sul ribaltamento di fronte è arrivato il gol di Gyasi del definitivo 1-2.

Al fischio finale si è scatenata la furia di Matteo Salvini, nel mirino l’arbitraggio e il rendimento di due centrocampisti, Krunic e Bakayoko. “Arbitro da schifo! Spero che la società non stia zitta come al solito. Ps: Bakayoko e Krunic regaliamoli. Forza Milan!”, ha scritto su Instagram in risposta ad un post pubblicato dal club rossonero.