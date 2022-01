Milan-Spezia, l’arbitro Serra in lacrime nello spogliatoio: la reazione di Ibra e la frase dello svedese

SportFair

La 22esima giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il botto, in particolar modo ha lasciato tante polemiche la sfida tra Milan e Spezia. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-2, ma si è scatenata la furia dei rossoneri. La partita è stata molto vivace, nel primo tempo si sono registrate tante occasioni da gol soprattutto con Leao e Ibrahimovic, ma il portiere Provedel è stato veramente strepitoso. L’unico errore dell’estremo difensore è stato sul calcio di rigore procurato, poi sbagliato da Theo Hernandez. Al termine della prima frazione di gioco è stato Leao a portare in vantaggio la squadra di Pioli.

Nella ripresa grande reazione dello Spezia che trova il pareggio con Agudelo. Nel finale succede di tutto. L’arbitro Serra non concede il vantaggio al Milan, Messias va in gol ma viene fermato clamorosamente. Sulla punizione il Milan va vicino al gol, ma la traversa ferma Ibra. Sul ribaltamento di fronte il gol del definitivo 1-2 di Gyasi. E’ emerso un retroscena che riguarda proprio il direttore di gara. Il post-partita è stato difficilissimo per l’arbitro. Serra si era già scusato in campo per il grave errore che ha condizionato la partita. Secondo le voci che sono circolate dallo spogliatoio di San Siro l’arbitro è scoppiato in lacrime per la delusione. Un gruppo di calciatori del Milan ha provato a parlargli, tra questi anche Zlatan Ibrahimovic, lo svedese non ha protestato ma consolato il direttore di gara. “Capita a tutti di sbagliare, succede anche a noi”. Un grande gesto da vero campione.