Milan-Roma, rigore per mano di Abraham: proteste della squadra di Mourinho

La 20esima giornata del campionato di Serie A entra sempre più nel vivo, Milan e Roma sono in campo per il big match in una partita per le zone alte della classifica. La pausa per le vacanze ha permesso di ricaricare le batterie per la seconda parte di stagione.

Il Milan è reduce dalla vittoria sul campo dell’Empoli, la Roma dal pareggio casalingo contro la Sampdoria. La partita tra Milan e Roma si apre subito con il botto. Al 7′ tiro di Theo Hernandez respinto da Rui Patricio, l’arbitro viene chiamato al Var per un tocco di mano di Abraham che ha cambiato la traiettoria del pallone. E’ calcio di rigore tra le proteste della squadra di Mourinho. Non sbaglia Giroud.