Milan-Roma, Damiano dei Maneskin contro l’arbitro: “adesso vai in promozione”

L’arbitraggio di Chiffi continua a portare tante reazioni, la direzione di gara in Milan-Roma non è andata giù ai tifosi giallorossi. La partita si è conclusa sul risultato di 3-1, le reti sono state realizzate da Giroud e Messias, per i giallorossi inutile il gol di Abraham. A chiudere la partita è stato Leao nel finale. Al termine della partita si sono registrate le proteste dei tifosi della Roma, più quelle dell’allenatore Mourinho che non ha gradito il calcio di rigore concesso ai rossoneri per il fallo di mano di Abraham.

Furioso anche Damiano, il leader dei Maneskin. “Chiffi, dopo questa diretto in promozione”. Il cantante fa riferimento al possibile stop nei confronti dell’arbitro Chiffi dopo gli errori di ieri sera. Damiano non ha mai nascosto la sua passione per la Roma, la stagione calcistica non sta regalando grandissime soddisfazioni al cantante italiano.