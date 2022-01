Milan-Roma 3-1, le pagelle di SportFair: Giroud sul luna park rossonero, Ibanez gioca con la maglia sbagliata

SportFair

Seconda vittoria consecutiva per il Milan, la classifica torna interessante in attesa del recupero della partita dell’Inter contro il Bologna. La Roma si conferma ancora una volta altalenante, i primi minuti sono stati veramente difficili, poi la reazione fino all’espulsione di Karsdorp. Avvio super della squadra di Stefano Pioli che si trova subito in doppio vantaggio con i gol messi a segno da Giroud su calcio di rigore e Messias, gravissimo l’errore di Ibanez. La squadra di Mourinho entra in partita e riapre tutto con Abraham. Nella ripresa è sempre l’attaccante ad avvicinarsi al pareggio. Al 74′ l’espulsione di Karsdorp svolta la partita, entra Ibra e serve il pallone del 3-1 a Leao. Il risultato non cambia più, Ibrahimovic sbaglia un rigore nel finale. Rossoneri a quota 45 punti, giallorossi fermi a 32.

Milan-Roma, le pagelle di SportFair

MILAN (4-2-3-1):

Maignan voto 7: si supera nel primo tempo, l’intervento su Abraham è da grandissimo portiere. Ancora decisivo nel secondo tempo. L’uomo gatto.

Florenzi voto 6: bloccato in difesa per limitare al massimo gli attaccanti della Roma, poi spinge anche nella metà campo avversaria. E’ un ex, ma non tremano le gambe.

Gabbia voto 5.5: si lascia scappare gli avversari in diverse occasioni, oggi non entusiasma. In Gabbia.

Kalulu voto 6: schierato in posizione di centrale, partita senza grosse sbavature.

Theo voto 6.5: si conferma ancora l’uomo in più, si procura un calcio di rigore con un tiro ben indirizzato verso la porta. Top player.

Tonali voto 6.5: protagonista del centrocampista del Milan, rischia per una leggera trattenuta su Zaniolo. Giù le mani.

Krunic voto 5.5: è in difficoltà, si salva in ‘calcio d’angolo’ con le maniere forti. Pronto per la boxe.

Messias voto 7: ormai non è più una sorpresa ma un punto di riferimento per Pioli. Sigla il 2-0. Toglie le ragnatele dalla porta.

Brahim voto 6.5: entra veramente nel match nella ripresa. La traversa ancora trema.

Saelemaekers voto 6: troppo nervoso, viene giustamente sostituito nella ripresa.

Giroud voto 7.5: è il migliore in campo, fa reparto da solo. E’ freddo dal dischetto per il gol del vantaggio. Giroud sul luna park rossonero.

A disposizione: Mirante, Nava, Ibrahimovic 5.5, Rebic, Conti s.v., Leao 7, Maldini s.v., Bakayoko 6, Stanga

ROMA (3-5-2):

Rui Patricio voto 6: pronti via e raccoglie due volte il pallone dalla rete. Poi la traversa lo salva. Para un rigore.

Mancini voto 5.5: partita attenta per il difensore di Mourinho, poi le sbavature nel finale e l’espulsione.

Smalling voto 6.5: il migliore della retroguardia, fisicamente è sempre in grado di fare la differenza.

Ibañez voto 4.5: sbaglia maglia, indossa quella rossonera e lancia gli avversari in contropiede. Grave errore sul gol di Messias.

Karsdorp voto 4.5: il giallo nel primo tempo lo condiziona, non spinge con qualità e nel finale lascia la squadra in 10.

Pellegrini voto 6.5: potenzialmente è sempre molto pericoloso grazie alla sue qualità, manca solo la continuità.

Veretout voto 6: tocca tanti palloni, ma non trova quello decisivo per gli attaccanti. Non è quello Veretout.

Mkhytarian voto 6: qualche buon movimento, ma poca concretezza.

Viña voto 5.5: è troppo altalenante, la sua stagione non riesce a svoltare.

Abraham voto 6.5: nel bene e nel male. Prima alza troppo la mano e provoca il rigore, poi riapre la partita e ha sul piede l’occasione del pareggio.

Zaniolo voto 5.5: salta gli uomini con una facilità disarmante, gli manca il guizzo finale.

A disposizione: Boer, Mastrantonio, Cristante 6, Villar, Carles Perez s.v., Calafiori, Shomurodov 6, Kumbulla, Bove, Zalewski, Afena Gyan 6, El Shaarawy 6.