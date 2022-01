Milan-Juventus, le probabili formazioni e dove vedere il match: data, ora e canale tv

SportFair

Si conclude con il botto la 23esima giornata del campionato di Serie A, in campo Milan e Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è in grande ripresa, le ultime prestazioni sono state di ottimo livello e i bianconeri hanno messo in fila una serie di risultati utili consecutivi. La compagine di Stefano Pioli è reduce dal sorprendente ko casalingo contro lo Spezia. I rossoneri si affidano a Zlatan Ibrahimovic in attacco, alle sue spalle Messias, Diaz e Leao. La Juventus risponde con Cuadrado, Dybala, McKennie e Morata. In difesa De Sciglio e Pellegrini.

Milan-Juventus, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Ibrahimovic

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, L.Pellegrini; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, McKennie, Morata

Milan-Juventus, data e canale tv

Il match della 23ª giornata di Serie A fra Milan e Juventus sarà trasmesso domenica 23 gennaio alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN. (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).