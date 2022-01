Milan-Juventus, Allegri controcorrente: “è stata una bella partita”, Pioli: “bicchiere mezzo vuoto”

SportFair

Scialbo 0-0 nella big match della 23esima giornata del campionato di Serie A, Milan e Juventus si sono divise la posta. La gara non ha regolato grosse occasioni da gol. Al termine della partita hanno parlato i due allenatori ai microfoni di DAZN.

Allegri: “è stata una bella partita, era una gara per chiudere il mese bene. Negli ultimi 25 metri bisogna essere più lucidi, il campo ha penalizzato entrambe. Il pari è giusto. Noi abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, abbiamo incontrato un buon Milan. Sono contento, adesso giochiamo più da squadra. Abbiamo cercato anche di vincere, ma non ci siamo riusciti. I calciatori sono cresciuti molto in autostima. L’obiettivo è quello di arrivare quarti, nelle ultime partite abbiamo conquistato tanti punti. Un passo alla volta. Rugani ha fatto una partita straordinaria, da difensore vero. Dybala è stato un po’ penalizzato dal campo”.

Pioli: “abbiamo fatto la partita giusta, non siamo stati precisi nei metri finali e nell’ultima giocata. Il campo non era in buone condizioni, abbiamo lasciato poche occasioni agli avversari. Il nostro bicchiere è mezzo vuoto per i punti persi contro lo Spezia. Proveremo a vincere contro l’Inter e tornare in corsa per lo scudetto. In questo momento del campionato le partite sono difficili per tutti, è complicato vincere sempre”.