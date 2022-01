Addio al piccolo Miguel Angel: è morto a 10 anni il bimbo al quale Morata dedicò il gol in Spagna-Svezia

SportFair

Arriva una tragica notizia dalla Spagna: il piccolo Miguel Angel Perez non ce l’ha fatta. Probabilmente non tutti, leggendo il suo nome, ricorderanno di chi stiamo parlando: Miguel Angel è il bimbo di 10 anni, malato di tumore, a cui Alvaro Morata dedicò il gol segnato nella sfida tra Spagna e Svezia, che ha regalato agli iberici il pass per i Mondiali del Qatar 2022.

Il piccolo Miguel Angel è morto dopo aver lottato a lungo con un tumore al cervello: a riferirlo è stata la Federcalcio spagnola. Miguel Ángel ha avuto l’opportunità di incontrare Unai Simón, Morata e Pablo Sarabia a Siviglia. I tre calciatori gli hanno regalato le loro maglie e il ragazzo ha risposto regalando loro una bacchetta con una stella, simbolo della Little Wish Foundation, che aiuta i bimbi malati. Morata ha preso spunto da quel regalo per poi rendergli omaggio nella partita contro la Svezia.

“Una delle notizie che non avrei mai voluto ricevere, ma una grande lezione che mi rimane per tutta la vita. La forza di una grande famiglia e aver potuto condividere con te un po’ di tempo. La tua stella rimarrà e viaggerà sempre con me ovunque vada. Riposa in pace Miguel Angel“, questo il commento di Morata dopo aver appreso la tragica notizia.