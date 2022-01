Michela Moioli stratosferica! Seconda vittoria stagionale: sua la gara di Cortina

SportFair

Torna al successo Michela Moioli nella Coppa del mondo di snowboardcross femminile. La campionessa olimpica in carica ha conquistato la seconda vittoria stagionale individuale – diciottesima in carriera, considerando anche il successo nella prova a squadre di Montafon – sulle nevi italiane di Cortina, al termine di una tesissima big final. La 26enne bergamasca ha preceduto nella finale a quattro, al fotofinish, la francese Chloe Trespeuch seconda, la leader della classifica generale Charlotte Banks e l’austriaca Pia Zerkhold. Fuori nei quarti di finale Sofia Belingheri, dodicesima nell’ordine d’arrivo. Francesca Gallina ha chiuso in 20esima posizione, seguita da Caterina Carpano 21esima.

“E’ bellissimo vincere davanti a tutto questo pubblico in casa, davanti alla mia famiglia e ai miei amici” – ha dichiarato Michela Moioli a fine gara – “Il miglior modo per partire prima delle Olimpiadi di Pechino: forza azzurri!”

In campo maschile ad imporsi è stato il tedesco Martin Noerl, davanti all’austriaco di madre italiana Alessandro Haemmerle, all’australiano Cameron Bolton ed al nostro Lorenzo Sommariva. Ottavo posto, qualificato alla small final, per il rientrante Omar Visintin, in un ottimo test prima dell’impegno olimpico. Si è dovuto arrendere ai quarti di finale Filippo Ferrari (11esimo) così come Tommaso Leoni (14esimo). Fuori agli ottavi Michele Godino (22esimo). Trentaduesimo Matteo Menconi, Niccolò Colturi 41esimo e Luca Abbati 52esimo.