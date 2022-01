Michela Moioli nuovo portabandiera azzurra, la lettera per Sofia Goggia è commovente: “ti prometto che onorerò questo compito”

SportFair

Michela Moioli e Sofia Goggia sono grandi amiche! Le due atlete azzurre, appassionatissime di sport ed in particolare di quelli invernali, sono complici ed affiatate. Un legame davvero speciale. Per questo motivo, la notizia dell’infortunio di Sofia Goggia e la rinuncia al ruolo di portabandiera lasciano dell’amaro in bocca all’amica Michela Moioli, che prenderà il suo posto e sfilerà portando in alto il tricolore nella cerimonia di apertura.

Michela Moioli, dopo aver saputo che dovrà sostituire la sua amica e fare da portabandiera alle imminenti Olimpiadi Invernali, ha dedicato parole speciali per la Goggia: “Cara Sofia, È inutile dire quanto mi dispiaccia per quello che ti è successo. La caduta, il dolore e la difficile rinuncia a quel ruolo che era TUO. Nella mia mente è come se tu mi stessi consegnando la bandiera, e ti prometto che onorerò questo compito, per te e per tutti gli italiani. Se c’è una persona in grado di compiere un miracolo e rientrare al cancelletto di partenza dopo una brutta caduta, quella sei tu. Perché l’hai già fatto e lo puoi rifare. Ti aspettiamo in Cina! 🇨🇳❤️‍🔥“, questo il post social della campionessa di snowboard.