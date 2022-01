Focolaio al Psg: anche Leo Messi positivo al Covid-19, l’argentino in isolamento

SportFair

Aumentano i casi positivi al Covid-19. Anche il mondo del calcio continua a fare i conti con l’ondata della variante Omicron, la ripresa dei campionati dopo le vacanze sarà condizionata da alcune defezioni. Si sono registrati nuovi casi anche al Psg, tra questi Leo Messi.

La conferma è arrivata direttamente dal club francese, attraverso un comunicato ufficiale: “i 4 giocatori risultati positivi al Covid-19 sono Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Attualmente sono in isolamento e sono soggetti all’apposito protocollo sanitario”. Il Psg sarà chiamato da due partite in pochi giorni, prima in Coppa di Francia contro il Vannes e il 9 gennaio contro il Lione. La situazione dei quattro calciatori positivi verrà approfondita nei prossimi giorni.