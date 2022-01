Il solito Mertens, il gol del vantaggio in Juventus-Napoli: esplode il settore ospiti [VIDEO]

SportFair

In attesa dei recuperi delle partite sospese, si conclude la 20esima giornata del campionato di Serie A. In campo il big match tra Juventus e Napoli, una partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da un buon periodo, difficoltà invece per la compagine di Luciano Spalletti.

La partita è stata a forte rischio a causa delle positività al Covid-19, si sono registrate defezioni soprattutto per gli ospiti. La gara è movimentata già dai primi minuti, a passare in vantaggio è il Napoli con una giocata del solito Mertens.