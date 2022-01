Medvedev, la ‘frecciatina’ a Djokovic e gli insulti all’arbitro: “un grosso errore”

SportFair

E’ Medvedev il secondo finalista degli Australian Open. Il tennista russo, che in caso di vittoria nello Slam si prenderà il primo posto del ranking mondiale, scalzando Djokovic, ha battuto oggi Tsitsipas tra sfuriate e polemiche.

Medvedev ha vinto in quattro set, ma alla fine del secondo non le ha mandate a dire all’arbitro, a causa del coaching proveniente dal box del suo avversario, dove il padre di Tsitsipas parlava ad ogni punto. Un brutto sfogo, quello di Medvedev contro il giudice di sedia e di questo il tennista russo ne è ben consapevole: “ad essere onesto, non credo che le emozioni mi abbiano aiutato molto. Quando ce l’ho fatta, molte volte perdo la partita per questo. Perdi la concentrazione e troppa energia nella parte anteriore non è sufficiente. Non appena l’ho fatto, ho pensato “Questo è un grosso errore. Sono contento di essermi riconcentrato per l’inizio del terzo set. Sono riuscito a tirare fuori alcuni servizi e questo mi ha riportato in partita “OK, ho perso un po’ di energia, devo concentrarmi” la partita è abbastanza importante, penso. Ho fatto del mio meglio e sono felice che abbia funzionato“, ha dichiarato a fine partita.

“Ero così morto e mi sono seduto negli spogliatoi dopo la partita e riuscivo a malapena a muovermi. Ho cercato di fare bene il recupero e il giorno dopo mi sono svegliato e nel momento in cui ho aperto gli occhi ho pensato “Non è troppo male” ho sentito un po’ di dolore e qui lì e “non è troppo male. Posso recuperare” ecco cosa è successo. Sinceramente ero più stanco del solito ed è per questo che potevano capitare degli errori, soprattutto sul rovescio. Felice che oggi non siano trascorse cinque ore, quindi posso recuperare più velocemente per la prossima“, ha aggiunto Medvedev ricordando la lunga sfida contro Auger Aliassime ai quarti di finale.

Non poteva mancare un commento sulla sfida di domenica contro Nadal: “giocherò ancora contro uno dei più grandi, contro qualcuno che va a caccia del suo 21° Slam. A New York c’era sempre il 21° Slam in ballo e chissà Rafa per chi faceva il tifo, penso che Novak anche guarderà la partita tra due giorni. Le finali del Grande Slam sono speciali. Ricordo bene il precedente di New York nel 2019 e sono pronto a dare il meglio di me stesso”.