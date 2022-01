Medvedev e Tsitsipas multati: sanzioni per i due semifinalisti degli Australian Open

SportFair

E’ tutto pronto a Melbourne per la finalissima degli Australian Open. Domani, alle 9.30 italiane, Nadal e Medvedev si sfideranno per il titolo del primo Slam della stagione: da una parte il maiorchino a caccia del suo 21°Slam, per superare i suoi rivali, dall’altra, invece, il russo, a caccia del numero 1 al mondo.

In attesa della grande sfida fa ancora discutere la partita di ieri tra Medvedev e Tsitsipas: il russo ha inveito contro l’arbitro, dandogli del ‘piccolo gatto’ a causa del coaching del padre del suo avversaio. A seguito del match è arrivata un’importante comunicazione: sia Medvedev che Tsitsipas sono stati multati.

Medvedev dovrà pagare circa 7.500 euro per parole oscene e per comportamento antisportivo, mentre Tsitsipas ne dovrà pagare 3.100 per il warning ricevuto durante la partita e altri 5000 per ‘recidiva’.