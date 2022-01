Medvedev non nasconde la sua delusione, pubblico irrispettoso agli Australian Open: “ho smesso per sempre di sognare come facevo da bambino”

SportFair

E’ andata in scena ieri una delle finali più spettacolari di sempre: Rafa Nadal ha conquistato una vittoria pazzesca agli Australian Open, battendo Medvedev in rimonta al quinto set. Il maiorchino diventa così il più grande di tutti i tempi, salendo a quota 21 Slam in carriera, lasciandosi Djokovic e Federer alle spalle.

Giornata amara invece per il rivale russo, deluso e amareggiato, tanto per la sconfitta quanto per il comportamenti del pubblico. A Melbourne, infatti, quasi tutti tifavano per Nadal e non lo hanno di certo nascosto. Medvedev ha anche provato a far notare all’arbitro un comportamento scorretto da parte del pubblico e dopo la sconfitta non ha nascosto il suo dispiacere.

“Durante il match ho smesso per sempre di sognare come facevo da bambino. Da ora in poi giocherò solo per me, per mantenere la mia famiglia, per le persone che mi vogliono bene. Sono deluso dalla mancanza di rispetto del pubblico, sono arrabbiato. Se parliamo di tennis, Rafa è stato fenomenale. Fenomenale. A fine match gli ho chiesto se per caso non fosse stanco. È stato irreale“, queste le parole deluse di Medvedev dopo la sconfitta.