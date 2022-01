Mbappé-Real Madrid, è fatta: le cifre da capogiro dell’accordo, lo stipendio è mostruoso

SportFair

Ultime ore di calciomercato per la sessione invernale, le squadre anticipano i tempi anche per la prossima stagione. In estate potrebbe materializzarsi un giro di bomber veramente importante, il primo a cambiare maglia sarà Kylian Mbappé. Secondo voci provenienti dalla Germania il calciatore francese avrebbe trovato l’accordo con il Real Madrid, svelati anche i dettagli dell’intesa: 50 milioni di euro a stagione, una cifra mostruosa (poco meno del doppio di quanto incassato dal Psg) ma giustificata per quello che è forse l’attaccante più forte in circolazione.

Il Psg è un club molto ambizioso che, nell’ultima sessione estiva di calciomercato, ha investito tantissimo per rinforzare la squadra. La stagione non è ancora entrata nella fase decisiva, il rendimento del Psg è stato importante ma un po’ al di sotto delle aspettative. Il gioco della squadra non è entusiasmante, i francesi si affidano più alle individualità. Il Real Madrid è una squadra più compatta, grazie alle qualità in panchina di un allenatore come Carlo Ancelotti. I Blancos preparano molto meglio la fase difensiva e con un attaccante come Mbappé sono in grado di effettuare il definitivo salto di qualità e diventare la squadra da battere. Mbappé ha sempre messo il Real Madrid in cima alla lista dei desideri, i Blancos si sono assicurati le prestazioni dell’attaccante più forte per il presente e per il futuro.