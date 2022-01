Berrettini fenomenale! Monfils ko in 5 set: Matteo è il primo italiano di sempre in semifinale agli Australian Open

SportFair

Matteo Berrettini stratosferico! Il tennista romano è il secondo semifinalista degli Australian Open. L’azzurro ha staccato il pass per le semifinali dello Slam australiano dopo una lunga battaglia col francese Monfils durata quasi 4 ore di gioco.

Berrettini, dopo essersi aggiudicato i primi due set, è calato di intensità e ha ceduto al gioco del suo avversario, che è riuscito a pareggiare i conti e portare il match al quinto set. Qui, però, Berrettini ha tirato fuori la grinta, giocando in maniera impressionante. E’ sembrato come se il 25enne romano abbia ricaricato le batterie prima di disputare l’ultima frazione di gioco, nella quale ha imposto il suo gioco, mettendo in difficoltà Monfils annientandolo. Il match è terminato col punteggio di 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2, dopo 3 ore e 51 minuti di gioco.

Berrettini è alla sua prima semifinale in Australia, la terza in uno Slam, ed è il primo italiano in semifinale agli Australian Open. Ad attenderlo c’è Rafa Nadal. Applausi anche per Monfils, che ha giocato un ottimo tennis, mettendo in difficoltà l’azzurro.