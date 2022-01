Marquez di nuovo in sella alla sua Honda: test a Portimao [VIDEO]

SportFair

Marc Marquez ritrova il sorriso! A qualche mese dall’infortunio in moto da cross che lo ha costretto a rinunciare alle ultime gare della stagione 2021 di MotoGP, lo spagnolo è tornato in sella ad una Honda RC213.

Marquez, che nei giorni scorsi ha raccontato le sue sensazioni, positive, in vista del nuovo Motomondiale, era già tornato in moto nei giorni scorsi, per un allenamento in motocross, ma adesso è finalmente tornato in pista.

Lo spagnolo si è recato a Portimao, in Portogallo per un test che gli consente di raccogliere le prime sensazioni dopo i problemi di diplopia. Una splendida festa in casa Honda! Marquez ha pubblicato foto e video sui social, così come anche il suo team. Un segnale importante in vista dei test di febbraio.