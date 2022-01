Marquez, i complimenti a Valentino Rossi e la pace col Dottore: “un cambiamento nei nostri rapporti non dipende da me”

SportFair

La stagione 2021 di MotoGP è terminata da quasi due mesi ormai, così come anche la carriera a due ruote di Valentino Rossi. Il Dottore, però, riesce ad essere ancora protagonista.

A due mesi dal suo ritiro dalla MotoGP è Marc Marquez a parlare di Valentino Rossi: il pilota spagnolo ha commentato la carriera del Dottore, con una piccola parentesi anche sul loro rapporto.

“Rossi non ci sarà l’anno prossimo, ma sono sicuro che il colore giallo continuerà a dominare le piste. Più della metà delle tribune saranno gialle. Quello che Valentino ha fatto per la MotoGP è unico. Ripeterlo non è alla portata di alcun pilota. Lui ha vinto, ma soprattutto ha entusiasmato molti fan, avvicinandoli al nostro sport. È qualcosa che non si può ripetere. La MotoGP dovrebbe ringraziarlo”, si legge su Motorsport-total.

“Non abbiamo un buon rapporto, ma non ho problemi a riconoscere quanto sia stato importante per lo sport. elle ultime stagioni non siamo stati rivali diretti in pista ed un cambiamento nei nostri rapporti non dipende da me, ma questo non ha molta importanza”, ha concluso Marquez.