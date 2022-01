Non è ancora Vlahovic, ma un mix tra Lazovic e Ibrahimovic: Marko Lazetic al Milan, la Stella (Rossa) del calcio serbo

SportFair

Non è Vlahovic, ma un mix tra Lazovic e Ibrahimovic: stiamo parlando di Marko Lazetic, nuovo attaccante del Milan. Ovviamente si tratta di un gioco di parole, ma il serbo è considerato un ottimo prospetto per il futuro. La squadra di Stefano Pioli è pienamente in corsa per lo scudetto, ma l’ultima prestazione in casa contro la Juventus non è stata entusiasmante. Il tecnico rossonero è riuscito a tirare fuori il meglio dalla squadra, gioca un buon calcio e la classifica è ottima. La seconda parte di stagione sarà fondamentale e il Milan potrà contare su un nuovo innesto. Il Milan ha riscontrato qualche problema di troppo in attacco, soprattutto a causa degli infortuni. Ibrahimovic e Giroud rappresentano garanzie dal punto di vista tecnico, un po’ meno da quello fisico. Il Milan ha deciso di cautelarsi, è stato chiuso l’accordo con Marko Lazetic. Il club rossonero ha deciso di sborsare 3 milioni di euro più uno di bonus.

Chi è Marko Lazetic

Marko Lazetic è un attaccante serbo, classe 2004. E’ ancora molto giovane ma ha già dimostrato tutto il suo valore, sembra pronto per un campionato importante come quello italiano. Non sarà un punto di riferimento considerando la giovane età, ma una soluzione per far rifiatare Ibrahimovic e Giroud e in caso di necessità. E’ una prima punta, molto forte fisicamente, è bravo nel gioco aereo ma è anche un calciatore di movimento. Nel corso della sua carriera ha indossato solo la maglia della Stella Rossa, dalle giovanili alla prima squadra. All’età di 16 anni e 10 mesi il suo debutto con la Stella Rossa, subentrando al 76° contro Rad, la sfida si è conclusa con un netto 3-0. In Serbia è considerato il nuovo Vlahovic per le caratteristiche, ma si tratta di un paragone ancora azzardato. E’ il nipote di Nikola Lazetic, ex calciatore di Lazio, Torino e Genoa. E’ pronto per la nuova avventura in Italia, con l’obiettivo di imporsi nel calcio che conta.