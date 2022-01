Mario Jardel e Bruno de Carvalho, dal calcio al Grande Fratello Vip: l’attaccante con più di 450 gol e l’ex presidente dello Sporting

SportFair

Mario Jardel e Bruno de Carvalho, dal mondo del calcio al Grande Fratello Vip. Sono tanti i calciatori che hanno cambiato completamente vita dopo la decisione di appendere le scarpette al chiodo, chi per avvicinarsi alla tv chi per una sfida personale. E’ quanto successo anche all’ex attaccante Mario Jardel, il brasiliano è infatti un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip portoghese. Si tratta di una personalità molto forte in grado di scatenare motivi di grande interesse all’interno del programma. Confermata anche la presenza Bruno de Carvalho, presidente dello Sporting Lisbona dal 2013 al 2018. Jardel, prima di entrare nella casa, ha pubblicato un messaggio di sostegno sui profili social.

Mario Jardel e Bruno de Carvalho

Mario Jardel è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante. E’ stato uno degli attaccanti più prolifici degli anni novanta, è riuscito a vincere la scarpa d’Oro nel 1999 e nel 2002, è l’unico calciatore della storia ad essersi laureato capocannoniere della Copa Libertadores e Champions League. Ha militato in squadre di 11 nazioni diverse e ha messo a segno più di 450 gol, è stato un protagonista anche della Nazionale brasiliana. Le esperienze più importanti da calciatore sono state con le maglie di Porto, Sporting Lisbona e Flamengo, poi altre avventure in giro per il mondo. Piccola apparizione anche in Italia, con la maglia dell’Ancona. Il calciatore ha fatto molto discutere soprattutto per la sua forma fisica.

Bruno Miguel de Azevedo Gaspar de Carvalho è un imprenditore portoghese noto per essere stato il presidente dello Sporting Lisbona dal 23 marzo 2013 al 24 giugno 2018. E’ stato il primo presidente dello Sporting a dimettersi per volere degli associati. Adesso una nuova avventura nel mondo della televisione, al fianco di un personaggio come Jardel.