Marco Melandri ritratta, tutta la verità: “mie parole male interpretate, non sarei mai andato a prendermi il Covid da qualcuno”

SportFair

E’ la notizia del giorno: Marco Melandri ha preso il Covid apposta per avere il super green pass. L’ex pilota di motociclismo, infatti, non ha mai nascosto di essere contrario al vaccino e, in particolar modo al green pass e alle varie restrizioni.

Le affermazioni di oggi, però, hanno fatto molto scalpore e Melandri è finito nella bufera, ma qualche ora fa ha pubblicato un video sui social per ritrattare e fare chiarezza.

“Mi trovo di nuovo dentro un uragano enorme e per una frase ironica, la mia era stata veramente scherzosa, perchè quando mi sono trovato a contatto con una persona che era negativa che mi disse ‘guarda ieri probabilmente ho visto un positivo’ io ho fatto la battuta ‘ok almeno prendo il covid così avrò il green pass, lo prendo per necessità’. Questo è quello che ho realmente detto. Non sarei mai andato veramente da qualche parte per stare con qualcuno che aveva il Covid per ammalarmi. Questo non lo avrei mai fatto e non lo avrei nemmeno consigliato al mio peggior nemico, quindi ok, ne sono dentro e ne pagherò le conseguenze. Mi dispiace se le mie parole sono state male interpretate“, ha affermato Melandri.

“Per una battuta ironica è uscita una tempesta.. Mi spiace ma non lo ho contratto volontariamente e non sono stato a contatto con un positivo. Schezando dissi “ se saró positivo sarà per necessità cosi avro il Green Pass”“, ha scritto nella descrizione del video pubblicato su Instagram.